Президент выступил на заседании коллегии ФСБ.
Москва. Владимир Путин прокомментировал ситуацию со взрывом на Савеловском вокзале. Как сообщает MSK1.RU, президент страны выступил на заседании коллегии ФСБ.
В частности, Владимир Путин заявил, что устройство привели в действие дистанционно, а исполнитель взрыва, скорее всего, был завербован через интернет.
«Всучили взрывное устройство, а потом взорвали», — сказал президент.
Он поручил усилить защиту высокопоставленных сотрудников Минобороны, представителей власти, лидеров общественного мнения, журналистов и волонтёров.
Напомним, Следственный комитет РФ выяснил, что «бомбист» оказался 22-летним уроженцем Удмуртии.
Мы в соцсетях: #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX