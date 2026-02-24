Москва. Владимир Путин прокомментировал ситуацию со взрывом на Савеловском вокзале. Как сообщает MSK1.RU, президент страны выступил на заседании коллегии ФСБ.

В частности, Владимир Путин заявил, что устройство привели в действие дистанционно, а исполнитель взрыва, скорее всего, был завербован через интернет.

«Всучили взрывное устройство, а потом взорвали», — сказал президент.

Он поручил усилить защиту высокопоставленных сотрудников Минобороны, представителей власти, лидеров общественного мнения, журналистов и волонтёров.

Напомним, Следственный комитет РФ выяснил, что «бомбист» оказался 22-летним уроженцем Удмуртии.