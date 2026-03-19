Москва. Житель Ижевска Всеволод Пыжов устроил бой подушками в эфире федерального канала. Об этом сообщается в группе «Федерация боев на дуэльных подушках» в соцсети «ВКонтакте».

В программе шоу «Утро ТНТ» (16+) снялся житель Ижевска Всеволод Пыжов. Он рассказал ведущим о том, как в 2021 году вообще возникла идея создания дуэльных подушек, какие придуманы правила для поединков и как начисляются очки.

«Я отправился на съёмки, чтобы рассказать всей стране, что бои на подушках — это не просто детская забава, а настоящий вид спорта со своими традициями и правилами», — заявил Всеволод Пыжов.

Он не только рассказал о нюансах, но и сразился с ведущим Сергеем Зайцевым.