Ижевчанин устроил бой подушками в эфире телеканала ТНТ

15:30, 19 марта, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
Ижевчанин устроил бой подушками в эфире телеканала ТНТ
#Ижевск
#Удмуртия
#Москва
#телевидение
Источник фото: скриншот эфира телеканала ТНТ
Он рассказал, как был придуман новый вид спорта — бои на дуэльных подушках.

Москва. Житель Ижевска Всеволод Пыжов устроил бой подушками в эфире федерального канала. Об этом сообщается в группе «Федерация боев на дуэльных подушках» в соцсети «ВКонтакте». 

В программе шоу «Утро ТНТ» (16+) снялся житель Ижевска Всеволод Пыжов. Он рассказал ведущим о том, как в 2021 году вообще возникла идея создания дуэльных подушек, какие придуманы правила для поединков и как начисляются очки.

«Я отправился на съёмки, чтобы рассказать всей стране, что бои на подушках — это не просто детская забава, а настоящий вид спорта со своими традициями и правилами», — заявил Всеволод Пыжов.

Он не только рассказал о нюансах, но и сразился с ведущим Сергеем Зайцевым.  

