В России придумали как сократить число взрывов газа в жилых домах

Жители нуждаются в своевременном информировании об утечке.

Москва. Минстрой и Минпромторг России работают над инициативой по усилению запаха газа, доставляемого в дома. Об этом пишет «РГ».

В него планируют добавлять дополнительные компоненты, придающие более резкий запах. Предполагается, что это позволит жильцам быстрее отреагировать на ситуацию и принять меры: вызвать аварийную службу и покинуть помещение.

Также председатель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская предложила оборудовать дома газовыми плитами с системой автоотключения.

Ранее Минстрой выступил с инициативой оборудовать газифицированные строения газоанализаторами.

Напомним, последний случай взрыва газа произошел в ростовских Шахтах в понедельник, 14 января. Там обрушились перекрытия 8 и 9 этажей.

Ранее подобная трагедия унесла жизни 39 человек в Магнитогорске.