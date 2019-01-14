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В России придумали как сократить число взрывов газа в жилых домах

11:27, 14 января, 2019
Дарья Снидкова
11:27, 14 января, 2019
Дарья Снидкова
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#газ\n#Москва\n#инициативы\n#жители\n#взрыв газа
Фото: Dmitry Korobeinikov/ commons.wikimedia.org
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Жители нуждаются в своевременном информировании об утечке.

Москва. Минстрой и Минпромторг России работают над инициативой по усилению запаха газа, доставляемого в дома. Об этом пишет «РГ».

В него планируют добавлять дополнительные компоненты, придающие более резкий запах. Предполагается, что это позволит жильцам быстрее отреагировать на ситуацию и принять меры: вызвать аварийную службу и покинуть помещение.

Также председатель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская предложила оборудовать дома газовыми плитами с системой автоотключения.

Ранее Минстрой выступил с инициативой оборудовать газифицированные строения газоанализаторами.

Напомним, последний случай взрыва газа произошел в ростовских Шахтах в понедельник, 14 января. Там обрушились перекрытия 8 и 9 этажей.

Ранее подобная трагедия унесла жизни 39 человек в Магнитогорске.

11:27, 14 января, 2019
Дарья Снидкова
120
0
#газ\n#Москва\n#инициативы\n#жители\n#взрыв газа

 

 

 


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