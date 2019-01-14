В России придумали как сократить число взрывов газа в жилых домах

Жители нуждаются в своевременном информировании об утечке.
Москва. Минстрой и Минпромторг России работают над инициативой по усилению запаха газа, доставляемого в дома. Об этом пишет «РГ».
В него планируют добавлять дополнительные компоненты, придающие более резкий запах. Предполагается, что это позволит жильцам быстрее отреагировать на ситуацию и принять меры: вызвать аварийную службу и покинуть помещение.
Также председатель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская предложила оборудовать дома газовыми плитами с системой автоотключения.
Ранее Минстрой выступил с инициативой оборудовать газифицированные строения газоанализаторами.
Напомним, последний случай взрыва газа произошел в ростовских Шахтах в понедельник, 14 января. Там обрушились перекрытия 8 и 9 этажей.
Ранее подобная трагедия унесла жизни 39 человек в Магнитогорске.