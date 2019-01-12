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Демонтаж обрушившихся при взрыве подъездов начали в Магнитогорске

16:23, 12 января, 2019
Дарья Саушина
16:23, 12 января, 2019
Дарья Саушина
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#строительство\n#взрыв\n#Челябинск\n#происшествие
Фото: magnitogorsk.ru
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Предстоит разобрать 7-й и 8-й подъезды.

Магнитогорск. Челябинская область. В Челябинской области начался демонтаж обрушившихся при взрыве подъездов. Как сообщает Газета.ру, речь идет о 7-м и 8-м подъездах дома в Магнитогорске. «Сегодня в 15:00 (13:00 мск) должны начаться первые подготовительные работы по демонтажу», - рассказал заместителя губернатора региона Сергей Шаль.

Напомним, что после разбора дом разделят на две части. Как пишет РТ со ссылкой на слова заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Дмитрия Волкова, температурный шов представляет собой «фактически две стены, которые примыкают друг к другу».

«По сути это здание — два дома, которые стоят на одном фундаменте, они абсолютно отделены друг от друга, поэтому после обрушения с шестым подъездом ничего практически и не произошло», — рассказал чиновник.

В ночь на 31 декабря в доме №164 по проспекту Карла Маркса произошел взрыв. В результате трагедии погибли 39 человек.

16:23, 12 января, 2019
Дарья Саушина
423
0
#строительство\n#взрыв\n#Челябинск\n#происшествие

 

 

 


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