Демонтаж обрушившихся при взрыве подъездов начали в Магнитогорске

Предстоит разобрать 7-й и 8-й подъезды.

Магнитогорск. Челябинская область. В Челябинской области начался демонтаж обрушившихся при взрыве подъездов. Как сообщает Газета.ру, речь идет о 7-м и 8-м подъездах дома в Магнитогорске. «Сегодня в 15:00 (13:00 мск) должны начаться первые подготовительные работы по демонтажу», - рассказал заместителя губернатора региона Сергей Шаль.

Напомним, что после разбора дом разделят на две части. Как пишет РТ со ссылкой на слова заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Дмитрия Волкова, температурный шов представляет собой «фактически две стены, которые примыкают друг к другу».

«По сути это здание — два дома, которые стоят на одном фундаменте, они абсолютно отделены друг от друга, поэтому после обрушения с шестым подъездом ничего практически и не произошло», — рассказал чиновник.

В ночь на 31 декабря в доме №164 по проспекту Карла Маркса произошел взрыв. В результате трагедии погибли 39 человек.