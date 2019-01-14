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В Ростовской области из-за взрыва газа частично обрушился жилой дом

09:23, 14 января, 2019
Дарья Снидкова
09:23, 14 января, 2019
Дарья Снидкова
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#происшествие\n#Ростов\n#взрыв газа\n#пострадавшие
Фото: РЕН-ТВ
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Пострадали по меньшей мере 5 человек.

Шахты. Ростовская область. В ростовских Шахтах частично обрушился жилой дом из-за взрыва бытового газа. Об этом сообщила пресс-служба областного ГУ МЧС.

Утром понедельника, 14 января, хлопок произошел, предположительно, на девятом этаже дома №16 по улице Хабарова. Перекрытия обрушились между 8 и 9 этажами.

Как пишет RT со ссылкой на РИА Новости, пострадали по меньше мере 5 человек. Кроме того, из-под завалов спасатели извлекли 2-летнего ребенка с матерью.

«С девятого этажа достали ребёнка. Он живой», — сообщили агентству в пресс-службе.

По последним данным, всего спасли 7 человек, пишет РЕН-ТВ со ссылкой на РИА Новости. Погиб один человек. 

По информации ТАСС, газовые службы считают предварительной причиной обрушения взрыв газового баллона в одной из квартир, пишут «Известия».

Спасатели эвакуировали жителей. В ЧП пострадали 4 квартиры. На месте работают 116 человек и 35 единиц техники.

 

09:23, 14 января, 2019
Дарья Снидкова
303
0
#происшествие\n#Ростов\n#взрыв газа\n#пострадавшие

 

 

 


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