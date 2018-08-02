В России военным пенсионерам вернули льготу на бесплатный проезд

Воспользоваться правом можно только один раз в год.

Москва. Военным пенсионерам вернули льготу на бесплатный проезд в ведомственные санатории. Льгота была монетизирована в 2005 году, пишут «Известия».

Правило касается офицеров в запасе и в отставке, мичманов и прапорщиков, проработавших более 20 лет.

Кроме того, высшие офицеры (генералы и адмиралы) теперь имеют право на бизнес-класс в самолете, остальные офицеры – право на купе, экономкласс.

Воспользоваться льготой военным и их семьям можно 1 раз в год.