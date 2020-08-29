Пособия смогут получить семьи с доходом ниже прожиточного минимума на человека.

Москва. Правительство России выделило регионам средства для выплат на детей от 3 до 7 лет. Как пишет «Взгляд», деньги на эти цели направят из резервного фонда.

Пособия смогут получить семьи с доходом ниже прожиточного минимума на человека.

Напомним, ранее сообщалось, что в 2020 году планируется выделить дополнительно 34,3 млрд рублей из резервного фонда на софинансирование ежемесячной выплаты на ребенка от трех до семи лет. Эта сумма, как уточнили в Минфине, может быть увеличена.