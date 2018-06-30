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Слова Трампа о признании Крыма прокомментировали в Госдуме России

20:00, 30 июня, 2018
Дмитрий Стрелков
20:00, 30 июня, 2018
Дмитрий Стрелков
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#Крым\n#санкции\n#Госдума России\n#Дональд Трамп
Фото: pixabay.com
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Леонид Слуцкий: здравый смысл должен восторжествовать.

Москва. Слова президента США Дональда Трампа о признании Крыма направлены на создание благоприятного фона для будущего российско-американского саммита. Об этом сообщает РИА Новости, цитируя слова председателя комитета Госдумы России по международным делам Леонид Слуцкий.

Напомним, что ранее Трамп, отвечая на вопрос, может ли он признать российские претензии на Крым, ответил: «Посмотрим». Также он не исключил, что санкции с России будут сняты.

Леонид Слуцкий считает, что Трамп был и остаётся заложником внутриполитической ситуации в США и вынужден идти в фарватере американского мейнстрима, поэтому его заявление можно воспринять как своеобразный сигнал.

«И он прежде всего свидетельствует о том, что эмоционально Трамп готов к восстановлению конструктивного диалога между Россией и США, а его продекларированное желание «поладить с президентом Путиным» не является только лишь фигурой речи. Россия со своей стороны тоже может «посмотреть», где и в каких сферах возможна активизация сотрудничества с США», - отметил депутат.

По мнению парламентария, рано или поздно здравый смыл должен восторжествовать, а позиция Запада относительно российского статуса Крыма - измениться.

20:00, 30 июня, 2018
Дмитрий Стрелков
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#Крым\n#санкции\n#Госдума России\n#Дональд Трамп

 

 

 


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