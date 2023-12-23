Россиянам предложили покупать за рубли товары из Италии

Рим. Италия. Бизнесмены Италии вышли с предложением наладить поставки несанкционных товаров из своей страны в Россию за рубли. Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на РИА Новости.

Как рассказал агентству председатель Итало-российской торговой палаты (ИРТП) Фердинандо Пелаццо, вопрос обсудит совет директоров организации 14 февраля 2023 года. По его словам, к этому времени будет готова необходимая схема, останется только ее утвердить.

«И практически со следующего дня все уже будет работать. Нам нужно просто отчитаться, получить добро», — заявил Пелаццо. По его словам, платежи будут вестись со счета палаты в третьей стране, вероятнее всего это будет Армения. При этом ИРТП будет контролировать также логистику.