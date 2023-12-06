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Власти не исключают возможность ухода «Ашана», Globus и Metro из России

11:08, 06 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Власти не исключают возможность ухода «Ашана», Globus и Metro из России
11:08, 06 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
78
0
#Россия\n#бизнес\n#торговля\n#магазины\n#санкции
Фото: pxhere.com
78
0

Об этом предупредил вице-премьер правительства.

Москва. Ряд крупных иностранных торговых сетей может в ближайшее время покинуть российский рынок. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на документы Минпромторга.

В списке вероятных «беглецов» — французские «Ашан» и «Атак», немецкие Metro Cash & Carry, Globus, Selgros. В общей сложности они владеют почти 500 торговыми объектами в 49 регионах, в которых заняты свыше 50 тыс. сотрудников. Количество российских поставщиков у каждого из перечисленных ретейлеров составляет порядка 2 тыс.

О наличии риска ухода данных структур из России указал в письме председателю правительства Михаилу Мишустину первый вице-премьер Андрей Белоусов. Такой вариант возможен, несмотря на масштаб созданной торговой инфраструктуры, предупредил чиновник.

11:08, 06 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
78
0
#Россия\n#бизнес\n#торговля\n#магазины\n#санкции