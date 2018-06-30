play
pause
  • $ 63.29 ↑
  • € 73.09 ↓

Президент США не исключил возможность признания Крыма российским

12:25, 30 июня, 2018
Дмитрий Стрелков
12:25, 30 июня, 2018
Дмитрий Стрелков
223
0
#Владимир Путин\n#США\n#Крым\n#встреча с президентом\n#Дональд Трамп
Фото: Flickr.com (Gage Skidmore)
223
0

Встреча Дональда Трампа и Владимира Путина запланирована на 16 июля.

США. Президент Соединённых штатов Америки Дональд Трамп ответил на вопрос о признании Крыма российским. Как сообщает газета «Взгляд», глава американского государства ответил на соответствующий вопрос: «Посмотрим».

Трамп заявил, что на предстоящей встрече, возможно, поговорит с президентом России Владимиром Путиным о том, что «уступил Обама». В качестве примера Трамп привёл воссоединение Крыма с Россией. Трамп заявил, что «Обама позволил этому случиться».

Кроме того, Трампа спросили о возможности снятия с России санкций. Президент США заявил: «Мы посмотрим, что сделает Россия».

Напомним, что президент США на саммите G7 назвал Крым российским. Встреча Путина и Трампа запланирована на 16 июля в Хельсинки.

12:25, 30 июня, 2018
Дмитрий Стрелков
223
0
#Владимир Путин\n#США\n#Крым\n#встреча с президентом\n#Дональд Трамп

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Сын бывшего мэра Ижевска Юрия Тюрина погиб в ДТП в Татарстане

13:17, 29 июня, 2018
15765

Глава Удмуртии подписал указ о сокращении чиновников

11632
11:00, 27 июня, 2018

Советник главы Удмуртии Константин Сунцов предложил реформу районных администраций Ижевска

6628
09:44, 29 июня, 2018

Гроза и град ожидаются в Ижевске в ближайшее время

6148
13:08, 25 июня, 2018

Жители Восточного поселка Ижевска проголосовали за перевод земель в зону индивидуальной жилой застройки

5374
14:20, 28 июня, 2018

СМИ: актрису Анну Ардову госпитализировали в Москве

18:00, 23 июня, 2018
3784

Ведущего Первого канала ждет дисциплинарное взыскание за мат в прямом эфире

3522
18:42, 26 июня, 2018

В Госдуме России ответили на заявление о «краже» названия «Русь»

2611
12:15, 24 июня, 2018

Самозанятым россиянам пообещали по 10 тысяч рублей «налогового капитала»

2216
16:32, 27 июня, 2018

Супруга Никиты Белых рассказала, где будет отбывать срок ее муж

2140
14:51, 27 июня, 2018

Пас из космоса: в сети опубликовали забавный ролик с португальским футболистом Криштиану Роналду

14:35, 23 июня, 2018
14721

Футболист «Ливерпуля» Моххамед Салах стал почетным гражданином Чечни

2591
10:30, 23 июня, 2018

Германия одержала победу над Швецией в матче ЧМ-2018 по футболу

2344
10:00, 24 июня, 2018

ФИФА завела дело против двух футболистов из сборной Швейцарии

2142
12:00, 24 июня, 2018

В пригороде Дублина автомобиль въехал в толпу людей, собравшихся у церкви

2004
15:52, 25 июня, 2018

Мультимедиа

Кофемолка – выпуск 57 Александр Синельников в гостях у Энвиля Касимова

29 июня, 2018

Удмуртия в минуту: главные новости недели

29 июня, 2018

Удмуртия в минуту: проблемы Восточного поселка в Ижевске и цены на билеты «Ижавиа»

28 июня, 2018