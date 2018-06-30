Президент США не исключил возможность признания Крыма российским

Встреча Дональда Трампа и Владимира Путина запланирована на 16 июля.

США. Президент Соединённых штатов Америки Дональд Трамп ответил на вопрос о признании Крыма российским. Как сообщает газета «Взгляд», глава американского государства ответил на соответствующий вопрос: «Посмотрим».

Трамп заявил, что на предстоящей встрече, возможно, поговорит с президентом России Владимиром Путиным о том, что «уступил Обама». В качестве примера Трамп привёл воссоединение Крыма с Россией. Трамп заявил, что «Обама позволил этому случиться».

Кроме того, Трампа спросили о возможности снятия с России санкций. Президент США заявил: «Мы посмотрим, что сделает Россия».

Напомним, что президент США на саммите G7 назвал Крым российским. Встреча Путина и Трампа запланирована на 16 июля в Хельсинки.