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В Финляндии решили снести здание генконсульства России под детский сад

16:38, 28 ноября, 2023
Евгений Кандаков
журналист
В Финляндии решили снести здание генконсульства России под детский сад
16:38, 28 ноября, 2023
Евгений Кандаков
журналист
57
0
#Россия\n#Финляндия\n#дипломатия\n#детский сад\n#санкции
Фото: pxhere.com
57
0

Участок выкупили власти города.

Турку. Финляндия. Здание, где ранее располагалось российское генконсульство в Турку (Финляндия), снесут, а на его месте построят детский сад. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на телеканал Yle.

Ранее власти города выкупили участок площадью 3,5 тыс. кв. м, на котором находится построенное в 1974 году здание диппредставительства. При этом в муниципалитете заявили, что сделку оформят как можно скорее, не дожидаясь возможных попыток ее оспорить.

Генконсульство РФ в Турку было закрыто по решению финских властей в конце сентября. После этого в стране осталось два диппредставительства РФ: посольство в Хельсинки и консульство в Мариехамне (Аландские острова). Финляндия сохранила в России лишь одно дипломатическое учреждение: посольство в Москве.

16:38, 28 ноября, 2023
Евгений Кандаков
журналист
57
0
#Россия\n#Финляндия\n#дипломатия\n#детский сад\n#санкции