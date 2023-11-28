В Финляндии решили снести здание генконсульства России под детский сад

Турку. Финляндия. Здание, где ранее располагалось российское генконсульство в Турку (Финляндия), снесут, а на его месте построят детский сад. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на телеканал Yle.

Ранее власти города выкупили участок площадью 3,5 тыс. кв. м, на котором находится построенное в 1974 году здание диппредставительства. При этом в муниципалитете заявили, что сделку оформят как можно скорее, не дожидаясь возможных попыток ее оспорить.

Генконсульство РФ в Турку было закрыто по решению финских властей в конце сентября. После этого в стране осталось два диппредставительства РФ: посольство в Хельсинки и консульство в Мариехамне (Аландские острова). Финляндия сохранила в России лишь одно дипломатическое учреждение: посольство в Москве.