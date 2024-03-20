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Google и Apple могут дистанционно заблокировать свои смартфоны в России

10:03, 20 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Google и Apple могут дистанционно заблокировать свои смартфоны в России
10:03, 20 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
159
0
#iPhone\n#Apple\n#iOS\n#IT-технологии\n#Google\n#Россия\n#санкции\n#смартфоны
Фото: pxhere.com
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Об этом рассказал эксперт Роскачества.

Москва. Производители смартфонов Apple и Google имеют техническую возможность отключить в России смартфоны на базе iOS и Android. Об этом пишет Коммерсантъ со ссылкой на РИА Новости. 

Как рассказал агентству руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко, для этого может быть использован механизм блокировки устройств, применяемый в случае кражи. 

В результате устройствами Apple нельзя будет воспользоваться, все данные будут уничтожены. Со смартфонов с операционной системой Android после перепрошивки пользовательские данные можно будет извлечь.

В то же время Apple и Google вряд ли решатся на такую диверсию, считает эксперт. Это грозит им огромным репутационным ущербом и многомиллионными исками. К тому же техникой от Apple и Google пользуются многие иностранцы, находящиеся в России.

Ранее депутат Госдумы Антон Горелкин предупредил, что Apple может заблокировать в РФ устройства на iOS, а Google — непрошитые смартфоны на Android.

10:03, 20 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
159
0
#iPhone\n#Apple\n#iOS\n#IT-технологии\n#Google\n#Россия\n#санкции\n#смартфоны