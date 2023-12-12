В США запретили импорт урана из России

Вашингтон. США. Запрет на ввоз низкообогащенного урана из России ввели в США. Законопроект об этом приняла Палата представителей американского Конгресса, передает RT со ссылкой на РИА Новости.

Документ будет действовать до 2040 года. Он не разрешает импортировать данный металл, произведенный в РФ, либо зарегистрированными в России компаниями. В то же время действие закона может быть отменено в случае, если иных поставщиков урана не найдется, либо сохранение эмбарго будет наносить ущерб национальным интересам США.

Кстати, в октябре 2023 года Вашингтон нарастил закупки российского урана до 43,25 тонн, то есть в 3 раза. Добавим, низкообогащенный уран используется в качестве топлива для АЭС, а также исследовательских реакторов.