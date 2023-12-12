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В США запретили импорт урана из России

15:43, 12 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
В США запретили импорт урана из России
15:43, 12 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
80
0
#США\n#Россия\n#экономика\n#бизнес\n#импорт\n#АЭС\n#топливо\n#радиация\n#металл\n#ядерная энергетика\n#эмбарго\n#запреты\n#санкции
Фото: pxhere.com
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Законопроект об этом приняла Палата представителей Конгресса.

Вашингтон. США. Запрет на ввоз низкообогащенного урана из России ввели в США. Законопроект об этом приняла Палата представителей американского Конгресса, передает RT со ссылкой на РИА Новости.

Документ будет действовать до 2040 года. Он не разрешает импортировать данный металл, произведенный в РФ, либо зарегистрированными в России компаниями. В то же время действие закона может быть отменено в случае, если иных поставщиков урана не найдется, либо сохранение эмбарго будет наносить ущерб национальным интересам США.

Кстати, в октябре 2023 года Вашингтон нарастил закупки российского урана до 43,25 тонн, то есть в 3 раза. Добавим, низкообогащенный уран используется в качестве топлива для АЭС, а также исследовательских реакторов.

15:43, 12 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
80
0
#США\n#Россия\n#экономика\n#бизнес\n#импорт\n#АЭС\n#топливо\n#радиация\n#металл\n#ядерная энергетика\n#эмбарго\n#запреты\n#санкции