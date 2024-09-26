Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Русь Дружинная Лонгрид Лихие 1920-е: Зловещий морг старого ижевского некрополя Лонгрид Автошкола «ЛидерПро»: Как действовать, когда Авария Возможна Лонгрид

Школьные автобусы на Белгородчине защитят от дронов системами РЭБ

12:16, 26 сентября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Школьные автобусы на Белгородчине защитят от дронов системами РЭБ
12:16, 26 сентября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
28
0
#Белгородская область\n#Украина\n#граница\n#беспилотники\n#дроны\n#школа\n#дети\n#автобус\n#защита\n#безопасность детей\n#СВО\n#спецоперация
Фото: udmurt.ru
28
0

В регион поступило 55 таких устройств.

Белгород. Белгородская область. 55 станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ) установят на школьные автобусы в приграничных районах Белгородской области. Они предназначены для отражения атак БПЛА, пишет Коммерсантъ.

Как рассказал глава региона Вячеслав Гладков, автобусы выйдут на рейсы в ближайшее время в Волоконовском, Валуйском, Шебекинском, Белгородском и Борисовском районах и округах.

Сообщается, что в прошлом месяце в регион также поступили средства РЭБ для оснащения пассажирских автобусов. В июне подобными устройствами в приграничных районах оснастили автомобили скорой помощи.

12:16, 26 сентября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
28
0
#Белгородская область\n#Украина\n#граница\n#беспилотники\n#дроны\n#школа\n#дети\n#автобус\n#защита\n#безопасность детей\n#СВО\n#спецоперация