Школьные автобусы на Белгородчине защитят от дронов системами РЭБ

Белгород. Белгородская область. 55 станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ) установят на школьные автобусы в приграничных районах Белгородской области. Они предназначены для отражения атак БПЛА, пишет Коммерсантъ.

Как рассказал глава региона Вячеслав Гладков, автобусы выйдут на рейсы в ближайшее время в Волоконовском, Валуйском, Шебекинском, Белгородском и Борисовском районах и округах.

Сообщается, что в прошлом месяце в регион также поступили средства РЭБ для оснащения пассажирских автобусов. В июне подобными устройствами в приграничных районах оснастили автомобили скорой помощи.