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В Москве зафиксирован новый рекорд высоты сугробов

16:10, 18 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
В Москве зафиксирован новый рекорд высоты сугробов
16:10, 18 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
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#снегопад\n#рекорды\n#Москва
Фото: ИА «Сусанин»
36
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Их высота достигла 67 см.

Москва. В Москве установлен новый рекорд по высоте сугробов. Об этом пишут «Известия».

По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, после снегопадов сугробы в Москве выросли на 5 см, увеличившись в высоту до рекордных  для этого времени 67 см, а в Тушино — 73 см.

Предыдущий рекорд держался с 1966 года, тогда в Москве сугробы достигли высоты 65 см. Также Евгений Тишковец подчеркнул, что в течение дня высота может вырасти ещё на 1-2 см.

«На ВДНХ количество выпавших за текущий месяц осадков составило 44,8 мм, норма февраля — 44 мм. На остальных станциях города норма перевыполнена на 20–25%», — резюмировал Евгений Тишковец.

16:10, 18 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
36
0
#снегопад\n#рекорды\n#Москва