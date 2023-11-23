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Военкор телеканала «Россия 24» Борис Максудов погиб в Запорожской области

12:04, 23 ноября, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Военкор телеканала «Россия 24» Борис Максудов погиб в Запорожской области
12:04, 23 ноября, 2023
Евгений Кандаков
журналист
553
0
#Россия\n#Украина\n#Запорожье\n#беспилотники\n#дроны\n#смерть\n#журналисты\n#телевидение\n#СВО\n#спецоперация
Фото: vk.com/Борис Максудов
553
0

Удар по съемочной группе был нанесен с украинского дрона.

Мелитополь. Запорожская область. Стало известно о гибели военного корреспондента телеканала «Россия 24» Бориса Максудова. Журналист скончался от ранений, полученных при обстреле в Запорожской области, передает RT.

О смерти коллеги написал в своем Telegram-канале журналист Владимир Соловьев. По его данным, ранения Максудов получил при обстреле со стороны ВСУ 22 ноября.

В Минобороны ранее сообщили, что в Запорожской области под удар осколочным боеприпасом с украинского беспилотника попала группа российских военкоров.

12:04, 23 ноября, 2023
Евгений Кандаков
журналист
553
0
#Россия\n#Украина\n#Запорожье\n#беспилотники\n#дроны\n#смерть\n#журналисты\n#телевидение\n#СВО\n#спецоперация