Военкор телеканала «Россия 24» Борис Максудов погиб в Запорожской области

Мелитополь. Запорожская область. Стало известно о гибели военного корреспондента телеканала «Россия 24» Бориса Максудова. Журналист скончался от ранений, полученных при обстреле в Запорожской области, передает RT.

О смерти коллеги написал в своем Telegram-канале журналист Владимир Соловьев. По его данным, ранения Максудов получил при обстреле со стороны ВСУ 22 ноября.

В Минобороны ранее сообщили, что в Запорожской области под удар осколочным боеприпасом с украинского беспилотника попала группа российских военкоров.