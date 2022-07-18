Одним ударом: 250 иностранных наемников уничтожили российские военные на Донбассе

Москва. Российские ракетчики нанесли удар по пункту временной дислокации наемников так называемого украинского «иностранного легиона». Уничтожено до 250 зарубежных «солдат удачи», а также 7 единиц бронетехники и 12 спецавтомобилей, рассказал официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Он уточнил, что использовались высокоточные ракеты воздушного базирования. Цель располагалась в городе Константиновка Донецкой народной республики.

Кроме того, в населенном пункте Витово Черкасской области Украины ликвидировано до 60 националистов, 2 боевые машины реактивных систем залпового огня и 4 артиллерийских орудия 118-й бригады территориальной обороны ВСУ. Удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования.

А в районе железнодорожной станции Удачное ДНР российские ракеты поразили более 10 установок реактивных систем залпового огня «Град» и 8 единиц бронетанковой техники. В момент атаки украинские военные разгружали эшелоны с техникой.

Также за минувшие сутки ударом реактивной артиллерии уничтожено 2 украинских вертолета Ми-8, еще 2 повреждено. Они находились на полевом аэродроме в районе населенного пункта Новый Донбасс Донецкой народной республики, добавил Игорь Конашенков.