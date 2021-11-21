В России могут отменить больше 40 поездов

Причиной называют снижение пассажиропотока.

Москва. Реформу железнодорожного сообщения планирует провести Федеральная пассажирская компания (ФПК). Дочернее предприятие РЖД намерено уменьшить количество рейсов или полностью убрать из расписания 44 поезда дальнего следования, сообщает телеканал «360 градусов» со ссылкой на РБК.

Согласно внутреннему документу компании, который попал в руки журналистам агентства, причина — снижение пассажиропотока и низкая рентабельность.

В частности, сокращения могут коснуться составов, курсирующих между Москвой и Санкт-Петербургом, Нижним Новгородом, Адлером и рядом других городов. В компании заверили, что по указанным направлениям ходят альтернативные поезда и пассажиры смогут купить на них билеты. В случае восстановления спроса по отменяемым маршрутам рейсы вернут в расписание.

В то же время во время предстоящих новогодних праздников введут около 500 дополнительных поездов. Они будут перевозить туристов по центральной части России, к горнолыжным курортам и на побережье Черного моря.