Закрыть
Все разделы Поиск
История ижевского оружия Спецпроект Удмуртия 18+ Спецпроект
Обещания Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
Разделить нельзя смешать: куда уезжают рассортированные отходы Лонгрид Как «умный дом» упрощает жизнь людей Лонгрид За чертой: новый взгляд на Гоголя Лонгрид

В России могут отменить больше 40 поездов

16:47, 21 ноября, 2021
Евгений Кандаков
В России могут отменить больше 40 поездов
16:47, 21 ноября, 2021
Евгений Кандаков
148
0
#транспорт\n#РЖД\n#пассажиры\n#расписание рейсов\n#пассажирские перевозки\n#поезда
Фото: pixabay.com
148
0

Причиной называют снижение пассажиропотока.

Москва. Реформу железнодорожного сообщения планирует провести Федеральная пассажирская компания (ФПК). Дочернее предприятие РЖД намерено уменьшить количество рейсов или полностью убрать из расписания 44 поезда дальнего следования, сообщает телеканал «360 градусов» со ссылкой на РБК.

Согласно внутреннему документу компании, который попал в руки журналистам агентства, причина — снижение пассажиропотока и низкая рентабельность.

В частности, сокращения могут коснуться составов, курсирующих между Москвой и Санкт-Петербургом, Нижним Новгородом, Адлером и рядом других городов. В компании заверили, что по указанным направлениям ходят альтернативные поезда и пассажиры смогут купить на них билеты. В случае восстановления спроса по отменяемым маршрутам рейсы вернут в расписание.

В то же время во время предстоящих новогодних праздников введут около 500 дополнительных поездов. Они будут перевозить туристов по центральной части России, к горнолыжным курортам и на побережье Черного моря.

16:47, 21 ноября, 2021
Евгений Кандаков
148
0
#транспорт\n#РЖД\n#пассажиры\n#расписание рейсов\n#пассажирские перевозки\n#поезда
?>