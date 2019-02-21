Стала известна схема хищения газа в деле Арашуковых

Предполагается, что за 10 лет преступная группа похитила более 31 млрд рублей.

Москва. ФСБ раскрыло схему хищения газа по делу Арашуковых. Об этом пишет РБК.

Предполагается, что Рауль Арашуков с сообщниками организовал поставку газа фиктивным абонентам, а затем отражал его в отчетности как потерянный.

В течение 10 лет, начиная с 2007 года, советник гендиректора «Газпром межрегионгаза» Рауль Арашуков и члены предполагаемого преступного сообщества похитили газ на сумму более 31 млрд рублей. Они открывали фиктивные счета, некоторые из которых были привязаны к зданиям, имеющих двойной адрес (они расположены на перекрестках улиц). В базу вносился вторичный адрес, не отраженный в документах.

Газ для таких абонентов сообщники забирали себе, а о потерях писали в «Газпром», отмечая, что взыскать оплату с абонентов невозможно.

Таким образом из Ставрополья «вывели» 3,2 млрд рублей, из Карачаево-Черкесии – 1 млрд рублей, из Дагестана – 27, 5 млрд рублей.

Похищенный газ реализовывали в Карачаево-Черкесии.

«На момент добычи газ принадлежит одной компании, на момент транспортировки — другой, на момент сбыта — третьей. На каждом этапе есть свой собственник и своя система учета. Надо сначала понять, у кого возникла недостача, а дальше выяснять, стала ли она результатом хищения и, если да, кто к нему причастен. Всего этого в деле нет. Цифра хищений возникла неведомым образом», — заявил адвокат Рауля Арашукова Владимир Постанюк.

Напомним, Арашукова-старшего задержали 30 января. Его обвиняют в создании преступного сообщества и мошенничестве. Фигурантами дела проходят еще 5 предполагаемых участников группировки. В розыск объявлены два человека.

В этот же день задержали сына советника – сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашурова на заседании Совета Федерации. Его обвиняют в участии в преступном сообществе, давлении на свидетеля и причастности к двум убийствам.