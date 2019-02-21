play
pause
  • $ 65.86 ↓
  • € 74.68 ↓

Стала известна схема хищения газа в деле Арашуковых

15:46, 21 февраля, 2019
Дарья Снидкова
15:46, 21 февраля, 2019
Дарья Снидкова
75
0
#газ\n#Москва\n#деньги\n#хищение
Фото: Википедия
75
0

Предполагается, что за 10 лет преступная группа похитила более 31 млрд рублей.

Москва. ФСБ раскрыло схему хищения газа по делу Арашуковых. Об этом пишет РБК.

Предполагается, что Рауль Арашуков с сообщниками организовал поставку газа фиктивным абонентам, а затем отражал его в отчетности как потерянный.

В течение 10 лет, начиная с 2007 года, советник гендиректора «Газпром межрегионгаза» Рауль Арашуков и члены предполагаемого преступного сообщества похитили газ на сумму более 31 млрд рублей.  Они открывали фиктивные счета, некоторые из которых были привязаны к зданиям, имеющих двойной адрес (они расположены на перекрестках улиц). В базу вносился вторичный адрес, не отраженный в документах.

Газ для таких абонентов сообщники забирали себе, а о потерях писали в «Газпром», отмечая, что взыскать оплату с абонентов невозможно.

Таким образом из Ставрополья «вывели» 3,2 млрд рублей, из Карачаево-Черкесии – 1 млрд рублей, из Дагестана – 27, 5 млрд рублей.

Похищенный газ реализовывали в Карачаево-Черкесии.

«На момент добычи газ принадлежит одной компании, на момент транспортировки — другой, на момент сбыта — третьей. На каждом этапе есть свой собственник и своя система учета. Надо сначала понять, у кого возникла недостача, а дальше выяснять, стала ли она результатом хищения и, если да, кто к нему причастен. Всего этого в деле нет. Цифра хищений возникла неведомым образом», — заявил адвокат Рауля Арашукова Владимир Постанюк.

Напомним, Арашукова-старшего задержали 30 января. Его обвиняют в создании преступного сообщества и мошенничестве. Фигурантами дела проходят еще 5 предполагаемых участников группировки. В розыск объявлены два человека.

В этот же день задержали сына советника – сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашурова на заседании Совета Федерации. Его обвиняют в участии в преступном сообществе, давлении на свидетеля и причастности к двум убийствам.

15:46, 21 февраля, 2019
Дарья Снидкова
75
0
#газ\n#Москва\n#деньги\n#хищение

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Популярный эстрадный певец Стас Михайлов съехал с ледяной горки в Ижевске

16:05, 15 февраля, 2019
4179

Депутата Госсовета Удмуртии Андрея Смирнова посадили под домашний арест

3961
18:15, 14 февраля, 2019

Глава Ижевска уволит начальника Управления благоустройства и транспорта администрации города

2894
12:23, 19 февраля, 2019

В Ижевске на женщину с крыши дома упал снег

2769
17:30, 19 февраля, 2019

В Ижевске вновь пообещали построить аквапарк

2691
11:05, 16 февраля, 2019

РЖД опубликовали фотографии новых купейных вагонов

12:50, 15 февраля, 2019
5125

СМИ сообщили о госпитализации Семена Слепакова в Москве

2562
10:40, 14 февраля, 2019

На Урале вынесли приговор матери, отравившей водкой младенца

1621
17:20, 15 февраля, 2019

Насвай назвали приоритетной версией заражения ульяновских суворовцев паразитами

1473
09:45, 15 февраля, 2019

«ВИЧ не существует»: в Иркутске мать приговорили к исправительным работам за смерть 5-месячной дочери

1302
09:31, 19 февраля, 2019

Весь Судан остался без электричества

14:42, 16 февраля, 2019
1066

Япония думает отменить краткосрочные визы для россиян

937
11:00, 15 февраля, 2019

Американец убил 5 человек после того, как его уволили

899
12:30, 16 февраля, 2019

В МИД России прокомментировали сообщение об инсценировке химатаки в Сирии

821
13:45, 14 февраля, 2019

В Амстердаме хотят реформировать знаменитый квартал Красных фонарей

802
10:50, 17 февраля, 2019

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: штраф Богданову и заснеженный Ижевск

Удмуртия в минуту: наказание для директора «Волны» и начальник управления благоустройства

20 февраля, 2019

Объезд дворов Ижевска

19 февраля, 2019