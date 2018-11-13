В России разрешили укладывать асфальт в плохую погоду

Дорожное покрытие можно обновлять при температуре до -10 градусов.

Москва. Росавтодор разрешил менять асфальт в плохую погоду с условием соблюдения технологий. С документом норм техрегламентов, СНиПов и ГОСТов ознакомились «Известия».

Асфальт можно класть при температуре до -10 градусов и при небольших осадках. В таких условиях федеральное дорожное агентство порекомендовало увеличить количество работающих катков, чтобы дорога не успела замерзнуть.

Также на высушенной терморазогревателем поверхности не должно быть снега, льда, грязи и пыли.

Кроме того, Росавтодор порекомендовал перед укладкой асфальта покрывать основные дороги битумом. Это предотвратит образование снежных и ледяных корок.