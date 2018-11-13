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В России разрешили укладывать асфальт в плохую погоду

13:00, 13 ноября, 2018
Дарья Снидкова
13:00, 13 ноября, 2018
Дарья Снидкова
232
0
#дороги\n#погода\n#Москва\n#снег\n#асфальт
Фото: XenonN/ commons.wikimedia.org
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Дорожное покрытие можно обновлять при температуре до -10 градусов.

Москва. Росавтодор разрешил менять асфальт в плохую погоду с условием соблюдения технологий. С документом норм техрегламентов, СНиПов и ГОСТов ознакомились «Известия».

Асфальт можно класть при температуре до -10 градусов и при небольших осадках. В таких условиях федеральное дорожное агентство порекомендовало увеличить количество работающих катков, чтобы дорога не успела замерзнуть.

Также на высушенной терморазогревателем поверхности не должно быть снега, льда, грязи и пыли.  

Кроме того, Росавтодор порекомендовал перед укладкой асфальта покрывать основные дороги битумом. Это предотвратит образование снежных и ледяных корок.

 

13:00, 13 ноября, 2018
Дарья Снидкова
232
0
#дороги\n#погода\n#Москва\n#снег\n#асфальт

 

 

 


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