Трудности перевода: российские банки предложили ввести препоны на пути мошенников

В частности, при отсутствии подтверждения от клиента, средства не будут переводить со счета на счет.

Москва. Специалисты российских банков придумали, как усложнить «работу» мошенникам, которые крадут деньги со счетов граждан. Об этом рассказал РБК вице-президент Ассоциации банков «Россия» Алексей Войлуков.

По его словам, инициатива была выдвинута сотрудниками, ответственными за безопасность в крупных банках.

В частности, предлагается увеличить срок, на который блокируется сомнительный перевод. Еще одна мера для защиты от аферистов - возвращать средства клиенту, если с ним не удалось связаться для подтверждения операции.

Отмечается, что сейчас банк может на два дня заблокировать денежный перевод физического лица, если есть основания подозревать, что он делается без согласия клиента. За это время финансовое учреждение должно получить подтверждение от владельца счета. Однако если за два дня связаться с клиентом не удалось, банк обязан перевести деньги. Если предлагаемые новшества станут законом, то деньги останутся на счетах обманутых граждан, а жулики лишатся значительной части своих барышей, считают специалисты по финансовой безопасности.

В то же время некоторые эксперты раскритиковали предлагаемые инициативы. По их мнению, они усложнят работу банков и свободное перемещение денежных средств в стране.