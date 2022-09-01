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Главу совета директоров «ЛУКОЙЛа» нашли мертвым под окнами больницы

12:17, 01 сентября, 2022
Евгений Кандаков
Главу совета директоров «ЛУКОЙЛа» нашли мертвым под окнами больницы
12:17, 01 сентября, 2022
Евгений Кандаков
36
0
#Лукойл\n#Москва\n#бизнес\n#нефть\n#менеджеры\n#больница\n#трагедия
Фото: pixabay.com
36
0

Палата, в которой лежал Равиль Маганов, находилась на 6 этаже.

Москва. Возле Центральной клинической больницы (ЦКБ) в Москве нашли тело председателя совета директоров нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» Равиля Маганова. По предварительным данным, он погиб, упав из окна, пишет «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По словам информатора портала, на место трагедии прибыла полиция. Официального подтверждения смерти топ-менеджера пока не поступало.

По данным «Известий», палата, в которой проходил лечение 67-летний пациент, находилась на 6 этаже.

Равиль Маганов родился в Альметьевске (Татарстан). В 1977 году он окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности имени Губкина. В 80-е годы работал в «Лангепаснефтегазе», который стал впоследствии частью «ЛУКОЙЛа». Занимал в данной компании ответственные должности. С 1993 года был вице-президентом по нефтедобыче. В 2006 году Маганова назначили первым исполнительным вице-президентом «ЛУКОЙЛа». В 2020 году топ-менеджер возглавил совет директоров компании.

12:17, 01 сентября, 2022
Евгений Кандаков
36
0
#Лукойл\n#Москва\n#бизнес\n#нефть\n#менеджеры\n#больница\n#трагедия