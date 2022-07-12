Закрыть
Все разделы Поиск
Ижевское оружие Спецпроект Удмуртия 18+ Спецпроект
Обещания Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
Электрокары: плюсы и минусы экологичного транспорта Лонгрид Как в Удмуртии люди пропадают Лонгрид Строго, но справедливо Лонгрид

Живого шахтера обнаружили спустя неделю после обвала шахты в Кузбассе

10:06, 12 июля, 2022
Евгений Кандаков
Живого шахтера обнаружили спустя неделю после обвала шахты в Кузбассе
10:06, 12 июля, 2022
Евгений Кандаков
240
0
#Кемерово\n#Кузбасс\n#авария\n#шахта\n#МЧС\n#спасатели\n#гибель людей\n#спасение
Фото: vk.com/mchs_murmansk
240
0

Мужчину доставили в больницу.

Междуреченск. Кемеровская область. Пропавшего после обвала сотрудника шахты «Распадская-Коксовая» в Кемеровской области нашли спустя 7 дней после аварии. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС по региону.

По словам спасателей, мужчину извлекли на поверхность и доставили в медучреждение.

Обвал горной породы на одном из участков шахты «Распадская-Коксовая» в Кузбассе произошел 5 июля. Двое горняков получили травмы, двое пропали без вести. Тело одного из них позднее нашли и подняли на поверхность. Датчик второго пропавшего шахтера обнаружили при разборе завалов 7 июля. Поиски велись еще несколько дней и увенчались успехом.

Проверку исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности проводит по факту аварии прокуратура Кузбасса.

Напомним, в ноябре 2021 года после взрыва газа в шахте «Листвяжная» Кемеровской области нашли живым медика-горноспасателя, признанного погибшим и представленного к награждению Орденом Мужества посмертно.

10:06, 12 июля, 2022
Евгений Кандаков
240
0
#Кемерово\n#Кузбасс\n#авария\n#шахта\n#МЧС\n#спасатели\n#гибель людей\n#спасение