В шахте «Листвяжная» нашли выжившего горняка

Мужчина находится в сознании, его поднимают на поверхность.



Белово. Кемеровская область. Выжившего в шахте «Листвяжная» мужчину поднимают на поверхность. Это один из пропавших горняков, сообщает RT со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что пострадавший находится в сознании. Об этом агентству рассказали в оперативном штабе ЧС.

Ранее об обнаружении выжившего сообщил глава Кузбасса Сергей Цивилев в своем Telegram-канале. Подробностей губернатор не привел.

Напомним, по обнародованным официальным данным в результате инцидента на шахте «Листвяжная» неподалеку от города Белово Кемеровской области погибли 46 горняков и 6 спасателей, пытавшихся прийти к ним на помощь. За медицинской помощью обратились больше 60 человек. В регионе объявлен трехдневный траур по жертвам аварии. Ее причиной назвали взрыв воздушно-метановой смеси.

В МЧС России сообщили, что погибшие в шахте спасатели будут посмертно награждены Орденами Мужества.

UPD: как сообщил вскоре после появления этой новости врио главы МЧС России Александр Чуприян, выживший оказался не шахтером, а 51-летним горноспасателем Александром Заковряшиным. Кстати, он тоже считался погибшим и был даже внесен в список к награждению Орденом Мужества посмертно.