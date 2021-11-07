Массовая драка со стрельбой произошла в Москве

Потасовка имела межнациональный характер.

Москва. В подмосковном Домодедово произошла драка, в которой участвовали около 65 человек. Об этом сообщает «Газета.ru».

Потасовка произошла у одного из домов по улице Гагарина. Очевидцы сообщали, что около 50 представителей южных регионов России избили 15 местных жителей.

«Местные ребята быстро собрали 15 человек, поехали решать вопрос. По приезде увидели подростков, начали цивилизованно общаться, выяснять что произошло. Те в свою очередь тянули время. К ним приехала подмога в виде нескольких приор, как минимум одна из них начала давить людей, к ним подошло еще какое то количество из-за дома. С их стороны пошли в ход травматические пистолеты и ножи», — приводит цитату «Газета.ru» из публикации местного паблика в соцсети «ВКонтакте».

В ходе конфликта один из участников выстрелил в воздух из пневматического пистолета.

RT сообщает, что по факту драки полиция начала проверку.