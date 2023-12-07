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Министерство образования Удмуртии рекомендовало школам усилить меры безопасности

17:31, 07 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
Министерство образования Удмуртии рекомендовало школам усилить меры безопасности
17:31, 07 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
221
0
#стрельба\n#школы\n#погибший школьник\n#Удмуртия
Фото: ИА «Сусанин»
221
0

Сделано это на фоне трагедии в брянской гимназии.

Ижевск. Удмуртия. В связи с событиями в Брянске Минобр Удмуртии рекомендовал усилить режим безопасности в школах. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

В ходе экстренного совещания министерство образования и науки Удмуртии направило письма в образовательные организации, в которых содержались рекомендации по усилению мер безопасности.

Среди мер безопасности обозначили: усиление контроля за пропускным режимом в образовательных организациях, регулярная проверка школьных зданий, усиление контроля классных руководителей за социальными сетями учеников и прочие меры предосторожности.

Напоминаем, что 7 декабря в Брянской гимназии №5 произошла стрельба, в ходе которой погибло двое детей, в том числе стрелявшая. 5 школьников получили ранения.

17:31, 07 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
221
0
#стрельба\n#школы\n#погибший школьник\n#Удмуртия