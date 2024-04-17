Стрелявший из пневматической винтовки молодой житель Ижевска извинился перед горожанами

Ижевск. Удмуртия. Молодой человек, гулявший накануне с пневматической винтовкой по Ижевску в районе улицы Горького, принёс извинения горожанам. Видео покаяния опубликовала пресс-служба МВД по Удмуртии.

«В состоянии алкогольного опьянения я взял из дома пневматическую винтовку. Пришёл к адресу Максима Горького 147, начал стрелять в землю. Напугал мирных жителей города Ижевска. Дико извиняюсь, что напугал вас. Стрелял, настрелялся и пошёл домой. Прошу прощения. Был пьяный, не в разуме», — сказал юный ижевчанин.

Напомним, о задержании подозреваемого стало известно вечером 16 апреля.