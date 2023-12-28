Стрелявший из пневматики по велосипедистам ижевчанин получил срок в колонии строгого режима

В результате пострадал один из горожан.
Ижевск. Удмуртия. Стрелявший по велосипедистам ижевчанин получил срок. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Удмуртии.
В мае, в ночное время, 36-летний подсудимый после употребления спиртного взял пневматическую винтовку и пошёл в лесополосу стрелять по бутылкам.
Не добравшись до желаемой цели, он сел на железное ограждение рядом с пешеходным переходом ижевского зоопарка и открыл стрельбу по мимо проезжающим велосипедистам.
В результате мужчина подстрелил одного из них, травмировав ему плечо. Спасаясь, потерпевший укрылся за рекламным щитом, в который последовало ещё 4 выстрела.
Октябрьский районный суд Ижевска назначил злоумышленнику наказание в виде 3,5 лет колонии строгого режима по части 2 статьи 213 УК России («Хулиганство, совершённое с применением насилия и оружия к гражданам»).
Приговор в законную силу не вступил.
Напомним, что в квартире злоумышленника проводился обыск.