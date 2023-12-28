Стрелявший из пневматики по велосипедистам ижевчанин получил срок в колонии строгого режима

Ижевск. Удмуртия. Стрелявший по велосипедистам ижевчанин получил срок. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

В мае, в ночное время, 36-летний подсудимый после употребления спиртного взял пневматическую винтовку и пошёл в лесополосу стрелять по бутылкам.

Не добравшись до желаемой цели, он сел на железное ограждение рядом с пешеходным переходом ижевского зоопарка и открыл стрельбу по мимо проезжающим велосипедистам.

В результате мужчина подстрелил одного из них, травмировав ему плечо. Спасаясь, потерпевший укрылся за рекламным щитом, в который последовало ещё 4 выстрела.

Октябрьский районный суд Ижевска назначил злоумышленнику наказание в виде 3,5 лет колонии строгого режима по части 2 статьи 213 УК России («Хулиганство, совершённое с применением насилия и оружия к гражданам»).

Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, что в квартире злоумышленника проводился обыск.