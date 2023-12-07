Глава Удмуртии Александр Бречалов выразил соболезнования родным погибших в результате стрельбы в брянской школе

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов выразил соболезнования в связи с трагедией в брянской гимназии №5.

Утром 7 декабря в школу пришла 14-летняя ученица, вооружённая помповым ружьём, и открыла огонь по своим одноклассникам. В результате трагедии погибли двое, в том числе стрелявшая, пятеро получили ранения.

Как сообщают «Известия», по факту трагедии возбуждено уголовное дело.

«Сегодня произошли печальные события в одной из школ Брянска. Удмуртия искренне соболезнует родным и близким погибших. Скорейшего выздоровления тем, кто пострадал», — написал Бречалов в своих соцсетях.

Напомним, 26 сентября 2022 года в ижевской школе №88 также произошла стрельба. 34-летний выпускник школы Артём Казанцев, состоявший на учёте в психоневрологическом диспансере, открыл огонь по учащимся. В результате погибли 11 детей и 7 взрослых.