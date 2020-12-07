Юрий Лоза стал жертвой мошенника

Артист поспешил внести предоплату за аренду квартиры на курорте.



Керчь. Республика Крым. Певца Юрия Лозу обманул неизвестный злоумышленник. Об этом сам артист написал на своей странице в Facebook.

Автор знаменитой песни «На маленьком плоту» планировал отдохнуть в Крыму. В интернете артист нашел предложение о сдаче в аренду квартир на полуосторове. Затем он связался с автором объявления и выплатил аванс.

Однако по прибытии в Крым Лозу ждал неприятный сюрприз. Оказалось, что никакой квартиры по указанному адресу нет. Что же касается «владельца» жилплощади, то он, разумеется, перестал выходить на связь.

Обманутый певец снял на месте другую квартиру и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело, мошенника разыскивают, но пока безуспешно.