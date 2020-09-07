Спасатели установили местоположение пропавшей в горах под Сочи тургруппы с детьми

На связь с родителями вышел один из отставших участников похода.



Сочи. Краснодарский край. Поиски пропавших во время похода к горному озеру возле Сочи детей и взрослых дали первый результат. Один из участников, отставший от остальных, позвонил родителям и назвал местонахождение группы, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС по Краснодарскому краю.

Напомним, 8 детей и 3 взрослых отправились утром 6 сентября в поход к озеру в районе Роза Пик. Обратно они не вернулись, на связь не выходили. Спасатели приступили к поискам группы. Планировалось привлечь конных сотрудников и кинологов с собаками, а также вертолет.

По данным камер видеонаблюдения было установлено, что взрослые и дети доехали на автобусе до Красной Поляны и пошли к цели своего путешествия. Однако один из юных туристов отстал от группы. Он позвонил маме и рассказал, где можно найти пропавший отряд. Туда отправились сотрудники МЧС.

Известно, что все участники похода живы и невредимы. Добавим, они - гости из Твери, в Сочи приехали на отдых. На ситуацию повлияла непогода, установившаяся в горах: шли ливни, стоял туман. Сейчас обстановка стала более удобной для походов и поисков, прекратился дождь, выглянуло солнце.