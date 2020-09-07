3 взрослых туриста и 8 детей пропали в горных лесах под Сочи

На поиски отправлены конные спасатели и кинологи, а также вертолет МИ-8.



Сочи. Краснодарский край. Группа туристов не вернулась из похода по горно-лесистой местности в окрестностях Сочи. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

В составе группы было 3 взрослых и 8 несовершеннолетних в возрасте от 9 до 16 лет. Утром 6 сентября они вышли из поселка Эсто-Садок. Целью маршрута было озеро в районе Роза Пик (высота 2 320 метров). Обратно участники похода не вернулись, связи с ними нет.

Спасатели уже обследовали предполагаемый маршрут туристов и берега озер, но никого не нашли.

В связи с этим был развернут оперативный штаб по проведению поисково-спасательных работ. Утром 7 сентября в труднодоступные районы планировалось отправить конно-кинологический расчет на лошадях. Также на поиски вылетит вертолет МИ-8.