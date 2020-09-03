Ефремов признал свою вину в ДТП с гибелью курьера

Об этом он заявил перед началом суда.



Москва. Заслуженный артист России Михаил Ефремов признал себя виновным в смертельной автоаварии 8 июня. Об этом сообщает РенТВ.

Отмечается, что с таким заявлением актер выступил перед началом заседания в Пресненском суде.

«Я не возражаю провести заседание без Шаргородской и хочу сказать еще: я признаю свою вину», - приводит телеканал слова Ефремова.

3 сентября на процессе начнутся прения сторон. Также ожидается, что гособвинитель объявит наказание, к которому, по его мнению, следует приговорить артиста.

Напомним, смертельное ДТП, виновным в котором следствие считает Михаила Ефремова, произошло вечером 8 июня в центре Москвы. Внедорожник актера выехал на встречную полосу и протаранил фургон. В результате водитель этой машины, 57-летний курьер службы доставки Сергей Захаров, скончался в больнице от полученных травм.

Медосвидетельствование показало, что во время аварии Ефремов был пьян, также в его организме нашли следы наркотиков. Артисту грозит до 12 лет колонии.

Поначалу Ефремов признавал себя виновным, однако затем вместе со своим адвокатом Эльманом Пашаевым начал утверждать, что не помнит событий трагического дня.