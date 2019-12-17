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В доме многодетной семьи в Ленобласти нашли арсенал оружия, многометровый крест и «полосу препятствий»

10:08, 17 декабря, 2019
Евгений Кандаков
В доме многодетной семьи в Ленобласти нашли арсенал оружия, многометровый крест и «полосу препятствий»
10:08, 17 декабря, 2019
Евгений Кандаков
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#дети\n#Следственный комитет\n#оружие\n#насилие\n#Ленинградская область
Фото: pixabay.com
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Отца семейства подозревают в насилии над дочерью.

Химози. Ленинградская область. Богатый арсенал оружия изъяли оперативники в частном доме в поселке Химози Гатчинского района Ленинградской области. Как сообщает телеканал РенТВ, у хозяина хранился пистолет-пулемет «Кедр», автомат Калашникова, несколько пистолетов Макарова и ТТ, солидный запас патронов, а также бронежилеты с надписью «ФСБ».

Кроме того, обнаружены следы крови, самодельная полоса препятствий и многометровый деревянный крест в центре участка.

По данным телеканала, в семье воспитывалось 8 детей в возрасте от 3 до 19 лет. При этом ни один из них не смог назвать свою фамилию. По словам соседей, отец семейства никого не подпускал к дому, стрелял по чужим детям, пытавшимся подойти к забору, солью. Сообщается, что владелец дома - частный предприниматель Андрей Бовт. В настоящее время он задержан.

Известно также, что силовики явились в дом со странными жителями в связи с поступившей информацией о том, что отец семейства насиловал собственную дочь. Об этом сообщается на официальном сайте Следственного Управления СК РФ по Ленинградской области.

«По версии следствия, в период времени с 2012 года по декабрь 2019 года в частном доме, расположенном в деревне Химози Гатчинского района Ленинградской области, 46-летний мужчина неоднократно подвергал сексуальному насилию свою малолетнюю дочь. В настоящее время девочке 13 лет», - информирует ведомство.

10:08, 17 декабря, 2019
Евгений Кандаков
136
0
#дети\n#Следственный комитет\n#оружие\n#насилие\n#Ленинградская область

 

 

 


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