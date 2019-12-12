Мертвые души: считавшийся покойником камчатский пенсионер потребовал пенсию за 2 месяца

Умершим мужчину по ошибке признал банк.

Петропавловск-Камчатский. Камчатский край. Житель Камчатки, которого объявили умершим, обратился в региональное отделение Пенсионного фонда в связи с невыплатой пенсии. Об этом сообщает «Авторадио» со ссылкой на ТАСС.

По данным агентства, пособие мужчине не перечисляли 2 месяца, так как получили из банка информацию о его смерти. Тогда «покойник» лично явился в отделение ПФР и потребовал свои деньги, которые ему незамедлительно выплатили.

Почему банк посчитал своего клиента умершим, пока не выяснили.