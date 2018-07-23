В Подмосковье в спортивной сумке нашли тело пятилетней девочки

Накануне малышка ушла гулять во двор и не вернулась.

Серпухов. Московская область. В Подмосковье вблизи железной дороги в спортивной сумке нашли тело пятилетнего ребенка. Накануне трагедии, 22 июля, девочка ушла гулять во двор и не вернулась домой, пишет Life.ru.

Тело ребенка обнаружили добровольцы поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 105 УК России («Убийство малолетнего»).

Как передает Life.ru, полиция задержала 27-летнего подозреваемого. Известно, что он проживает на той же улице, где похитили девочку.