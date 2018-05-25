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В Ярославле вандалы осквернили могилы хоккеистов «Локомотива»

16:55, 25 мая, 2018
Александра Бобрович
16:55, 25 мая, 2018
Александра Бобрович
327
0
#спорт\n#вандализм\n#хоккей\n#память\n#Ярославль\n#происшествие
Фото: facebook.com
327
0

Ярославская хоккейная команда погибла в авиакатастрофе в сентябре 2011 года.

Ярославль. Вандалы осквернили могилы хоккеистов ярославского «Локомотива». Об этом на своей странице в Фейсбуке написала режиссер документального фильма об одном из игроков Елена Михеева.  

По ее словам, неизвестные унесли с могил цветы и вещи, которые оставили на мемориале родственники и близкие погибших хоккеистов.  

«Сегодня какие-то нелюди варварски вырвали цветы на могилах ребят, разворовали все, что приносили родственники, друзья и просто неравнодушные люди... Может кто видел, нельзя это оставлять безнаказанно. Такое происходит уже не в первый раз», - отметила Михеева.  

Elena Miheeva

В свою очередь, пишет РГ, на место уже выехали сотрудники полиции. Они выяснят обстоятельства произошедшего, а также проверят камеры видеонаблюдения. Предполагается, что записи с них помогут выяснить, осквернили ли мемориал погибшей команды ярославского «Локомотива».  

Напомним, хоккейная команда погибла в авиакатастрофе в сентябре 2011 года. Игроки должны были прилететь в Минск на матч с «Динамо». Однако после взлета с аэропорта «Туношна» самолет разбился. На его борту находились 44 человека, включая 44 человека: 26 хоккеистов и 11 тренеров. Выжить в результате крушения удалось лишь бортинженеру Александру Сизову.

16:55, 25 мая, 2018
Александра Бобрович
327
0
#спорт\n#вандализм\n#хоккей\n#память\n#Ярославль\n#происшествие

 

 

 


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