В Ярославле вандалы осквернили могилы хоккеистов «Локомотива»

Ярославская хоккейная команда погибла в авиакатастрофе в сентябре 2011 года.

Ярославль. Вандалы осквернили могилы хоккеистов ярославского «Локомотива». Об этом на своей странице в Фейсбуке написала режиссер документального фильма об одном из игроков Елена Михеева.

По ее словам, неизвестные унесли с могил цветы и вещи, которые оставили на мемориале родственники и близкие погибших хоккеистов.

«Сегодня какие-то нелюди варварски вырвали цветы на могилах ребят, разворовали все, что приносили родственники, друзья и просто неравнодушные люди... Может кто видел, нельзя это оставлять безнаказанно. Такое происходит уже не в первый раз», - отметила Михеева.

Elena Miheeva

В свою очередь, пишет РГ, на место уже выехали сотрудники полиции. Они выяснят обстоятельства произошедшего, а также проверят камеры видеонаблюдения. Предполагается, что записи с них помогут выяснить, осквернили ли мемориал погибшей команды ярославского «Локомотива».

Напомним, хоккейная команда погибла в авиакатастрофе в сентябре 2011 года. Игроки должны были прилететь в Минск на матч с «Динамо». Однако после взлета с аэропорта «Туношна» самолет разбился. На его борту находились 44 человека, включая 44 человека: 26 хоккеистов и 11 тренеров. Выжить в результате крушения удалось лишь бортинженеру Александру Сизову.