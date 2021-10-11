В Татарстане обязали привиться от коронавируса пенсионеров и работников ряда отраслей

Постановление начало действовать с 11 октября.



Казань. Татарстан. Жителей Татарстана пожилого возраста и работников ряда отраслей провакцинируют от COVID-19 в обязательном порядке. Приказ об этом подписала главный государственный санитарный врач региона Марина Патяшина, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике.

Прививать начнут с 11 октября. Обезопасить себя от заболевания должны лица старше 60 лет, работники медицинских и образовательных организаций, соцучреждений, транспорта, энергетики, промышленных предприятий, строительства, сельского хозяйства, правоохранительных органов, государственные и муниципальные служащие. Также вакцинации подлежат работники сферы услуг (торговля, парикмахерские, бытовые услуги, общепит, бани, спортивные учреждения). Кроме того, постановление касается сотрудников банков, почты, транспорта, такси, услуг сотовой связи, ЖКХ и энергетики, культуры, туризма, СМИ, аптек, ветеринарных клиник, гостиниц, автосервисов, служб доставки. Наконец, привиться следует студентам, направляемым для прохождения производственной практики за пределы образовательной организации.

«Руководители организаций в срок до 6 декабря 2021 года должны организовать работу по вакцинации своих сотрудников вторым компонентом. Подлежат отстранению от работы с 9 ноября не получившие первый компонент вакцины, а с 7 декабря не завершившие курс вакцинации против новой коронавирусной инфекции», — добавили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Татарстану. При этом охват вакцинацией в коллективах должен составлять не менее 80% с учетом переболевших за последние полгода.

Постановление принято в связи с ухудшением эпидемической ситуации. Под его действие не подпадают те, кто имеет документально подтвержденный медотвод от вакцинации.

Сообщается также, что дополнительные меры по вакцинации на дому пожилых граждан примет Минздрав республики.

Напомним, с 11 октября в Татарстане ввели QR-коды для посещения массовых мероприятий и обязательную самоизоляцию для лиц старше 65 лет.