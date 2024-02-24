Можга может стать соорганизатором удмуртского праздника в Татарстане

Можга. Удмуртия. Городу Можге предложили стать соорганизатором удмуртского праздника «Гырон быдтон» в Республике Татарстан. Как передаёт администрация города, республиканский праздник пройдёт в деревне Енабердино в июне 2024 года.

«Язык дружбы не нуждается в переводе. В Можге в мире и согласии живут более 40 национальностей. Наше общение, культурный обмен, помощь друг другу выходит за границы города. Вместе с друзьями из Татарстана мы создаём общую историю нашей многонациональной страны», — отметил на своей странице в соцсетях глава Можги Эрик Уразов.

Главы Можги и Менделеевска встретились в День родного языка и обсудили темы культурного обмена и общения, взаимосотрудничества и укрепления дружбы между народами.