В Татарстане отправят на самоизоляцию пенсионеров и введут QR-коды

Новые меры против распространения СОVID-19 вводятся с 11 октября.



Казань. Татарстан. Власти Татарстана ужесточат меры по профилактике коронавируса. С 11 октября в регионе введут QR-коды для посещения массовых мероприятий и обязательную самоизоляцию для лиц старше 65 лет, пишет «Татар-информ».

Как пояснила руководитель пресс-службы главы республики Лилия Галимова, дополнительные ограничения призваны смягчить последствия вспышки СОVID-19 в Татарстане и снизить вероятность заражения жителей.

В частности, со следующей недели жителям республики старше 65 лет придется не покидать дома и квартиры без крайней необходимости. Выходить разрешается для обращения за неотложной медпомощью, посещения пункта вакцинации, покупки товаров первой необходимости, выгула животных или выноса мусора в пределах 100 метров от места жительства. Свободно гулять по улицам можно лишь тем пенсионерам, которые привились от коронавируса или перенесли заболевание в течение последних 6 месяцев.

В театры, кино и концертные залы разрешено запускать не более половины от максимально помещающегося количества посетителей, причем общее количество публики на мероприятии не должно превышать 500 человек. Однако если все работники организации привиты от коронавируса, залы можно заполнять в пределах 70% от штатной вместимости. При этом пускать в них можно только тех посетителей, у которых имеется QR-код с подтверждением вакцинации либо перенесенного в течение последних 6 месяцев заболевания СОVID-19. К тому же требуется не менее чем за месяц согласовывать проведение массовых мероприятий с оперштабом по борьбе с коронавирусом в регионе.

Предельную наполняемость гостиниц, отелей и хостелов также ограничили до 50% номерного фонда. Занимать все места разрешено в случае вакцинации всех работников, за исключением лиц, имеющих медицинский отвод.

QR-коды с 11 октября потребуют и с посетителей заведений общепита, спортивных объектов, аквапарков, торговых центров и магазинов непродовольственных товаров с площадью торгового зала свыше 400 квадратных метров.