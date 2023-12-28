Возможность щебенения дороги из удмуртской деревни обсудят с Агрызским районом Татарстана

Малая Пурга. Удмуртия. Вопрос щебенения школьного маршрута из деревни Верхняя Иж-Бобья Малопургинского района Удмуртии обсудят с властями Агрызского района Удмуртии. Об этом в ходе прямого эфира в соцсетях рассказал глава Малопургинского муниципалитета Александр Деев.

С вопросом к нему обратился староста деревни Верхняя Иж-Бобья Николай Никитин. По его словам, осенью школьный маршрут был в опасном состоянии — была огромная колея. Она замёрзла, и стало очень опасно ездить.

«Нельзя ли этот школьный маршрут заасфальтировать? От нашей деревни до Республики Татарстан всего 1 800 метров дороги, нельзя ли решить вопрос о его поднятии и покрытии щебёнкой с главой Агрызского района», — обратился деревенский староста.

Александр Деев ответил, что с ситуацией знаком.

«О ситуации знаю. Как мне сообщили, колею прогрейдировали. Школьные маршруты чистятся и ремонтируются в первоочередном порядке. С главой Агрызского района мы знакомы. Думаю, что мы запланируем этот вопрос и попытаемся его решить. Насчёт асфальта не обещаю. У нас есть программа по дорогам, где всё запланировано по годам. Но этот вопрос возьмём на контроль», — заверил Александр Деев.