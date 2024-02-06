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Женская команда Удмуртии по баскетболу победила соперниц из Татарстана

09:52, 06 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Женская команда Удмуртии по баскетболу победила соперниц из Татарстана
09:52, 06 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
208
0
#баскетбол\n#девушки\n#Удмуртия\n#Татарстан
Фото: vk.com/denisparakhin
208
0

Соревнования являются отборочным этапом к финалу XII летней Спартакиады учащихся России 2024 года.

Ижевск. Удмуртия. Женская баскетбольная команда Удмуртии победила спортсменок из Татарстана. Об этом сообщил министр спорта Удмуртии Денис Парахин на своей странице «ВКонтакте». 

В напряжённой игре спортсменки Удмуртии обыграли Татарстан со счётом 62:59. Это уже третья победа в копилке команды Удмуртии — ранее они обыграли команды из Ульяновской и Кировской областей.

Игры проходят в рамках межрегиональных соревнований по баскетболу среди девушек до 16 лет. Соревнования проводятся с 3 по 8 февраля в Ижевске. Кроме того, они стали отборочным этапом к финалу XII летней Спартакиады учащихся России 2024 года.

Полуфинал состоится 7 февраля в 16:00 против команды из Пермского края. Игра пройдёт в спортивном комплексе ИГМА. Вход на мероприятие бесплатный (0+).

В соревнованиях участвуют команды Самарской, Саратовской, Оренбургской, Кировской, Ульяновской областей, Республик Татарстан и Удмуртия и Пермского края.

09:52, 06 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
208
0
#баскетбол\n#девушки\n#Удмуртия\n#Татарстан