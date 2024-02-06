Женская команда Удмуртии по баскетболу победила соперниц из Татарстана

Ижевск. Удмуртия. Женская баскетбольная команда Удмуртии победила спортсменок из Татарстана. Об этом сообщил министр спорта Удмуртии Денис Парахин на своей странице «ВКонтакте».

В напряжённой игре спортсменки Удмуртии обыграли Татарстан со счётом 62:59. Это уже третья победа в копилке команды Удмуртии — ранее они обыграли команды из Ульяновской и Кировской областей.

Игры проходят в рамках межрегиональных соревнований по баскетболу среди девушек до 16 лет. Соревнования проводятся с 3 по 8 февраля в Ижевске. Кроме того, они стали отборочным этапом к финалу XII летней Спартакиады учащихся России 2024 года.

Полуфинал состоится 7 февраля в 16:00 против команды из Пермского края. Игра пройдёт в спортивном комплексе ИГМА. Вход на мероприятие бесплатный (0+).

В соревнованиях участвуют команды Самарской, Саратовской, Оренбургской, Кировской, Ульяновской областей, Республик Татарстан и Удмуртия и Пермского края.