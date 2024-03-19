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«Поволжский маньяк» выступит с последним словом в суде

11:45, 19 марта, 2024
Михей Кузнецов
журналист
«Поволжский маньяк» выступит с последним словом в суде
11:45, 19 марта, 2024
Михей Кузнецов
журналист
176
0
#Татарстан\n#Удмуртия\n#пенсионеры\n#Убийца
Фото: ИА «Сусанин»
176
0

В Удмуртии мужчина убил трёх пенсионерок.

Казань. Татарстан. С последним словом в Верховном суде Татарстана выступит Радик Тагиров, обвиняемый в убийстве более чем 30 пенсионерок, в том числе, в Удмуртии. Помимо этого, он обвиняется в трёх покушениях на убийство и свыше 30 разбойных нападений на пожилых женщин. Об этом сообщает «RT» ссылаясь на «РИА Новости».

Обвиняемого задержали на территории Татарстана 1 декабря 2020 года. Верховный суд республики начал его дело в октябре 2022.

По версии следствия, подсудимый в период с 2011 по 2012 годы совершал преступления на территории 12 субъектов Центрального, Приволжского и Федерального округов. Он нападал на пенсионерок и убивал их. Трёх из них мужчина настиг в Удмуртии.

 

11:45, 19 марта, 2024
Михей Кузнецов
журналист
176
0
#Татарстан\n#Удмуртия\n#пенсионеры\n#Убийца