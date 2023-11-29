Школьники из Удмуртии стали победителями Всероссийского хакатона по 3D-моделированию

Альметьевск. Татарстан. В Альметьевске состоялся второй Всероссийский хакатон по 3D-моделированию «Future 3D» среди школьников 11-17 лет. В соревновании приняли участие более 50 ребят из 12 регионов страны. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования и науки Удмуртии.

Мероприятие длилось два дня, в течение которых участники предложили экспертам проектные решения разных задач. Среди решений – способы транспортировки нефтепродуктов, приспособление для ликвидации последствий разлива нефти, модели реконструкции неиспользуемого кинотеатра и приборы для мониторинга состоянии экологии планеты.

В результате конкурсов победителями в возрастной категории 11-13 лет и 14-17 лет стали Олег Останин и Антон Тарасов – воспитанники ижевского Центра цифрового образования детей.

На церемонии награждения ребятам вручили памятные подарки и денежные призы.