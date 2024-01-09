Ижевск. Удмуртия. В Ижевске прошёл Рождественский турнир по баскетболу на колясках 3х3. Об этом на своей странице написал министр спорта Удмуртии Денис Парахин.

В турнирной таблице ижевская команда «ЛОКО 1» заняла третье место. Помимо Ижевска в соревнованиях участвовали команды из Казани, Набережных Челнов, Московской области и Димитровграда. Победителем турнира стала команда «Крылья Барса 2» из Казани.

«Команда Удмуртии в упорной борьбе обыграла команду из Набережных Челнов. Это не первая их встреча. На турнире в Казани, тогда повезло больше челнинцам. Поздравляю «ЛОКО 1» !», — прокомментировал выступление ижевчан министр спорта Удмуртии.

Организовать турнир удалось благодаря федерации баскетбола Удмуртии, федерации по спорту лиц с ПОДА и представителю департамента адаптивного баскетбола Николаю Безумову.