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В Ижевске прошёл Рождественский турнир по баскетболу на колясках 3х3

11:42, 09 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
В Ижевске прошёл Рождественский турнир по баскетболу на колясках 3х3
11:42, 09 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
239
0
#баскетбол\n#Татарстан\n#Удмуртия\n#Московская область
Фото: vk.com/denisparakhin
239
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В соревнованиях участвовали команды из Казани, Набережных Челнов, Московской области, Димитровграда и Ижевска.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске прошёл Рождественский турнир по баскетболу на колясках 3х3. Об этом на своей странице написал министр спорта Удмуртии Денис Парахин.

В турнирной таблице ижевская команда «ЛОКО 1» заняла третье место. Помимо Ижевска в соревнованиях участвовали команды из Казани, Набережных Челнов, Московской области и Димитровграда. Победителем турнира стала команда «Крылья Барса 2» из Казани.

«Команда Удмуртии в упорной борьбе обыграла команду из Набережных Челнов. Это не первая их встреча. На турнире в Казани, тогда повезло больше челнинцам. Поздравляю «ЛОКО 1» !», — прокомментировал выступление ижевчан министр спорта Удмуртии.

Организовать турнир удалось благодаря федерации баскетбола Удмуртии, федерации по спорту лиц с ПОДА и представителю департамента адаптивного баскетбола Николаю Безумову.

11:42, 09 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
239
0
#баскетбол\n#Татарстан\n#Удмуртия\n#Московская область