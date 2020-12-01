Премьер-министр России раскритиковал организаторов концерта в Санкт-Петербурге

Зал временно закрыт, материалы направлены в суд.

Москва. Главе правительства России Михаилу Мишустину доложили о массовом несоблюдении санитарных правил на концертах рэп-исполнителя Басты. Они прошли в Санкт-Петербурге в конце ноября, пишет «Интерфакс».

Как рассказала на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, в зале собралось недопустимо большое количество публики. По результатам было проведено эпидемиологическое расследование и вынесен протокол о временном закрытии спортивно-развлекательного центра. Материалы переданы в суд. Главный санитарный врач России пояснила, что в условиях пандемии подобные мероприятия подвергают риску здоровье и жизни значительного числа людей.

Михаил Мишустин поддержал позицию Анны Поповой.

«Нам, конечно, необходимо разобраться и в случае доказанной вины организаторов мероприятия принимать административные меры», - приводит агентство слова премьера.

Ранее случившееся раскритиковал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он пригрозил ужесточить коронавирусные ограничения, введенные ранее в городе.

«Койки и врачи не бесконечны. Нельзя развлекаться за счет кого-то, получать деньги. Только совместная ответственность поможет победить пандемию. Иначе придется все закрыть. Или маски, перчатки, дистанция, или все сидим дома", - заявил Беглов.

Выступления рэп-исполнителя Басты (Василия Вакуленко) прошли 27 и 28 ноября в Ледовом дворце Санкт-Петербурга.