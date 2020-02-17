Первая россиянка заразилась коронавирусом

Женщина находилась на борту лайнера «Diamond Princess».



Йокогама. Япония. Зарегистрирован первый случай заражения коронавирусной инфекцией среди россиян. Болезнь обнаружили у одной из наших соотечественниц, находившейся на борту лайнера «Diamond Princess», сообщило на своем аккаунте в Фейсбуке посольство России в Японии.

Коронавирус выявили по результатам медицинской проверки пассажиров судна, говорится в сообщении. В ближайшее время россиянку отправят в больницу на лечение.

В посольстве заверили, что будут оказывать нашим гражданам в Японии, в том числе оказавшимся на борту указанного лайнера, все необходимое содействие.

Напомним, ранее сообщалось, что на круизном лайнере Diamond Princess произошло массовое заражение коронавирусной инфекцией. Судно встало на якорь в японском порту Йокогама, на 2 недели на борту был объявлен карантин. После истечения этого срока началась эвакуация здоровых пассажиров, среди которых были граждане США, Канады, Южной Кореи, Гонконга, Италии и России. В воскресенье, 16 февраля, число зараженных коронавирусом на борту судна достигло 355. На лайнере находились 24 россиянина, до недавнего времени считалось, что все они избежали заражения.

Ранее в России было отмечено два случая коронавирусной инфекции, в обоих случаях заболели граждане КНР, их успешно вылечили.