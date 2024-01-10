Катер с россиянами затонул в Таиланде

Пхукет. Таиланд. Шестеро российских туристов находились на борту затонувшего у берегов Таиланда катера Martini. К счастью, кораблекрушение обошлось без жертв, пишет «Российская газета» со ссылкой на новостной портал Phuket News.

Инцидент произошел 9 января в дневное время возле острова Хе неподалеку от Пхукета. Катером управляли трое членов экипажа, они устроили морскую прогулку для шести россиян, четверо из которых были детьми в возрасте от 4 до 14 лет.

Во время плавания на Martini сломался насос, откачивавший воду из моторного отсека, где была не заделанная пробоина. В результате катер пошел ко дну. На помощь терпящим бедствие пришли моряки находившегося поблизости судна Panwa Princess. Пассажиров и экипаж спасли, никто не пострадал.

Оказалось, что у владельца затонувшего судна не было лицензии на оказание услуг туристам, ему грозит суд.