С 2024 года россияне смогут посещать Кению без виз

Найроби. Кения. Визы для въезда российских туристов в Кению отменят с 2024 года. Об этом объявил президент страны Уильям Руто, передает «МИР 24» со ссылкой на East African

По словам кенийского лидера, с января плату за въезд в Кению отменят для граждан любых государств, а не только РФ. С декабря в порядке эксперимента визы упразднили для туристов из всех африканских стран. Результаты были признаны положительными, турпоток и доходы бюджета выросли. Поэтому данную меру решено было распространить в максимальном объеме.

«С января 2024 года Кения станет полностью безвизовой», – приводит телеканал слова Уильяма Руто.

На данный момент россияне могут посетить Кению по платной электронной визе. По новым правилам достаточно будет зарегистрироваться на специальном сайте, пройти идентификацию и получить разрешение на въезд.

Напомним, с конца ноября 2023 года Шри-Ланка начала выдавать бесплатные визы туристам из России, Индии, Китая, Таиланда и Индонезии.