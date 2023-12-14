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С 2024 года россияне смогут посещать Кению без виз

16:08, 14 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
С 2024 года россияне смогут посещать Кению без виз
16:08, 14 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
42
0
#Африка\n#Кения\n#Россия\n#виза\n#туристы\n#отдых\n#туризм
Фото: pxhere.com
42
0

С декабря страна ввела свободный въезд для туристов из стран Африки.

Найроби. Кения. Визы для въезда российских туристов в Кению отменят с 2024 года. Об этом объявил президент страны Уильям Руто, передает «МИР 24» со ссылкой на East African

По словам кенийского лидера, с января плату за въезд в Кению отменят для граждан любых государств, а не только РФ. С декабря в порядке эксперимента визы упразднили для туристов из всех африканских стран. Результаты были признаны положительными, турпоток и доходы бюджета выросли. Поэтому данную меру решено было распространить в максимальном объеме.

«С января 2024 года Кения станет полностью безвизовой», – приводит телеканал слова Уильяма Руто.

На данный момент россияне могут посетить Кению по платной электронной визе. По новым правилам достаточно будет зарегистрироваться на специальном сайте, пройти идентификацию и получить разрешение на въезд.

Напомним, с конца ноября 2023 года Шри-Ланка начала выдавать бесплатные визы туристам из России, Индии, Китая, Таиланда и Индонезии.

16:08, 14 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
42
0
#Африка\n#Кения\n#Россия\n#виза\n#туристы\n#отдых\n#туризм